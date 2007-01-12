МГТС введет в эксплуатацию новую номерную зону

Вместо привычных номеров, начинающихся на "двойку", в Минске в текущем году появятся номера на "тройку". Такое введение связано с нехваткой номеров в старой зоне. Но количество цифр в наборе останется прежним - семь. Чтобы избежать каких-либо неудобств или сложностей при переключении, предусмотрена четкая система оповещения абонентов. Пользователям не менее чем за 10 дней высылаются письменные извещения об изменении номера. После завершения переключения устанавливается автоинформатор, который сообщает на протяжении как минимум трех месяцев каждому позвонившему на старый номер, какие новые цифры следует набирать.