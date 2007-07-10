МГТС совершенствует свой рабочий арсенал

68 тысяч новых телефонных номеров появится в Минске до конца года. Правда, начиная со следующего количество вводимых номеров будет сокращаться, поскольку потребность в них снижается.

На развитие связи в Минске ежегодно направляется сорок миллиардов белорусских рублей. Основная задача дня сегодняшнего - модернизация телефонного парка. Только в этом году новым цифровым оборудованием оснащены три телефонные станции. Это позволило расширить спектр телефонных услуг, а так же улучшить их качество.

От нового оборудования - к новым технологиям. О своем будущем специалисты минских телефонных сетей думают уже сегодня. На перспективу.

Шагом к обслуживанию европейского уровня должен стать и переход в новую перспективную международную нумерацию. Уже в следующем году минчанам, желающим связаться с зарубежными или иногородними абонентами, вместо <8> нужно будет набирать <0> или <00>