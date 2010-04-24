Межвузовский турнир по интеллектуальным играм «Неотложка» в Минске

19 команд студентов Минска сегодня померились знаниями и смекалкой.Каждый стремился удивить не только конкурентов, но и жюри.

48 сложнейших головоломок и на ответ — всего лишь минута. При жёстком временном дефиците не помогает порой даже коллективный ум. Тогда на помощь приходят наработки. Нестандартное мышление — это, прежде всего, раазвитый навык.

Андрей Гетов, участник турнира:

На тренировке мы проводим фактически мини-турнир. Задаём вопросы и объясняем, как на них надо отвечать. Выстраиваем логические ответы, учим людей думать разносторонне, чтобы они смогли ответить на разного рода вопросы.

Ярослав Борисевич, председатель жюри турнира:

Среди знатоков есть такая шутка, что нет неберущихся вопросов, просто на турнире бывает мало команд. Обязательно найдётся команда, которая обязательно ответит на тот или иной вопрос.



Еженедельные, а иногда и ежедневные тренировки — и через месяц суть любой, самой сложной головоломки понятна каждому. А вот кто главный претендент на лавры в первенстве, порой неясно даже по результатам финальных ответов.

Наталья Галай, староста интеллектуального клуба Белорусского государственного медицинского университета:

Часто бывает, что у двух или трёх команд одинаковое количество правильных ответов. И тогда мы уже смотрим по рейтингу, то бишь по сложности заданных ими вопросов.

Смекалка, логика и моментальная реакция. После ВУЗа студенты смогут применить улучшенные навыки на практике. Впрочем, многие уже сегодня воплощают в жизнь надежды преподавателей на профессиональном поприще и на более престижных соревнованиях в борьбе интеллектов.

Екатерина Ручкина, Александр Миранович, телекомпания СТВ.