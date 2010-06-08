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Межведомственные группы подводят итоги масштабного мониторинга работы местной власти в стране

08 июня 2010 14:06
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Больше всего волнуют белорусов вопросы строительства, ремонта жилья и благоустройства территорий.

Так, в Гомельском районе на приём записалось рекордное число посетителей — более сотни. А за неделю работы комиссия рассмотрено свыше 300 обращений. Как отметил, её руководитель — министр юстиции Беларуси Виктор Голованов — в целом люди доверяют местной власти, а вот чиновники порой бывают нерасторопны.

Виктор Голованов, руководитель межведомственной рабочей группы в Гомельской области:
Требуется работа по разъяснению действующего законодательства всеми должностными лицами на любом участке. Людям просто не говорят. Дадут ответ 1-2 абзаца, короткий, предельно лаконичный. И не всегда человеку понятно, что делать. То ли ждать когда появятся деньги на ремонт дома, то ли какие-то другие меры принимать.

# общество

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