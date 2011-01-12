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Межгосударственый авиационный комитет: Причина авиакатастрофы польского «Борта №1» в апреле 2010 года под Смоленском – человеческий фактор

12 января 2011 19:40
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Таково заключение экспертов Межгосударственого авиационного комитета.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, пилоты продолжили снижение самолета под давлением главнокомандующего ВВС Польши, в крови которого позже, при экспертизе, был обнаружен алкоголь.

Реакции официальной Варшавы на окончательный отчет по результатам расследования пока не последовало. 

Напомним, трагедия произошла 10 апреля прошлого года. Лех Качиньский вместе с официальной польской делегацией летел на мероприятия, посвященные годовщине трагических событий в Катыни. Президентский лайнер разбился при заходе на посадку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Все 96 человек находившихся на борту погибли.

# общество

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