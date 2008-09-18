Международный волонтерский центр юных спасателей-пожарных появится в Бресте
Его строительство выполняется в рамках программы добрососедства приграничных территорий "Беларусь-Украина-Польша", "Еврорегион "Буг".
На базе Брестского учебно-тренировочного комплекса МЧС будет обустроена гостиница, конференц-зал, учебные кабинеты. Широкую информационную кампанию дополнит создание сайта и форума юных спасателей-пожарных. Все это должно способствовать качественной подготовке специалистов служб спасения и сокращению экологических катастроф.