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Международный волонтерский центр юных спасателей-пожарных появится в Бресте

18 сентября 2008 10:29
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Его строительство выполняется в рамках программы добрососедства приграничных территорий "Беларусь-Украина-Польша", "Еврорегион "Буг". На базе Брестского учебно-тренировочного комплекса МЧС будет обустроена гостиница, конференц-зал, учебные кабинеты. Широкую информационную кампанию дополнит создание сайта и форума юных спасателей-пожарных. Все это должно способствовать качественной подготовке специалистов служб спасения и сокращению экологических катастроф.
# общество

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