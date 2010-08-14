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Международный веломарафон «Париж-Москва» в Минске

14 августа 2010 15:06
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«Песня — в борьбе за мир» — именно таким образом внимание минчан и гостей Минска решили привлечь участники международного веломарафона «Париж-Москва».

Европейские велолюбители провели в центре Минска фестиваль мира и дружбы. В нашей стране активисты движения за мир находятся уже больше недели. За это время к ним присоединились 20 белорусов. Впереди у них еще около десятка крупных и малых городов Беларуси.

До границы с Россией, по планам организаторов, к пробегу могут присоединиться еще столько же наших соотечественников.

Конни Шмидт, председатель европейской организации «Велосипед за мир и новые энергии»:
Так у нас появляется больше возможностей говорить с людьми. Я убежден, что здесь хорошо понимают наши цели. Я против войны, я — за мир без оружия. Надеюсь, что такие мероприятия — еще один повод задуматься над этими вопросами еще раз.

Сегодня же организаторы пробега представили проект будущего мини-монумента, который к следующему велосезону может появиться в минском парке имени Горького.

# общество # Фотофакт

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