Международный веломарафон «Париж-Москва» в Минске

«Песня — в борьбе за мир» — именно таким образом внимание минчан и гостей Минска решили привлечь участники международного веломарафона «Париж-Москва».

Европейские велолюбители провели в центре Минска фестиваль мира и дружбы. В нашей стране активисты движения за мир находятся уже больше недели. За это время к ним присоединились 20 белорусов. Впереди у них еще около десятка крупных и малых городов Беларуси.

До границы с Россией, по планам организаторов, к пробегу могут присоединиться еще столько же наших соотечественников.

Конни Шмидт, председатель европейской организации «Велосипед за мир и новые энергии»:

Так у нас появляется больше возможностей говорить с людьми. Я убежден, что здесь хорошо понимают наши цели. Я против войны, я — за мир без оружия. Надеюсь, что такие мероприятия — еще один повод задуматься над этими вопросами еще раз.

Сегодня же организаторы пробега представили проект будущего мини-монумента, который к следующему велосезону может появиться в минском парке имени Горького.