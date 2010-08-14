Международный веломарафон «Париж-Москва» в Минске

Европейские велолюбители провели в центре Минска фестиваль мира и дружбы. В нашей стране активисты движения за мир находятся уже больше недели. За это время к ним присоединились 20 белорусов. Впереди у них еще около десятка крупных и малых городов Беларуси.
До границы с Россией, по планам организаторов, к пробегу могут присоединиться еще столько же наших соотечественников.
Конни Шмидт, председатель европейской организации «Велосипед за мир и новые энергии»:
Так у нас появляется больше возможностей говорить с людьми. Я убежден, что здесь хорошо понимают наши цели. Я против войны, я — за мир без оружия. Надеюсь, что такие мероприятия — еще один повод задуматься над этими вопросами еще раз.
Сегодня же организаторы пробега представили проект будущего мини-монумента, который к следующему велосезону может появиться в минском парке имени Горького.