Международный суд в Гааге судит президента Либерии за каннибализм

Экс-диктатора Либерии Чарльза Тейлора обвиняют в убийствах, изнасилованиях, пытках и каннибализме.

Чарльза Тейлора обвиняют в убийствах, изнасилованиях, пытках и каннибализме, которые он зачастую совершал лично. Также ему предъявили обвинения в разжигании гражданской войны в соседнем с Либерией государстве Сьерра-Леоне.

«Африканский Наполеон» отрицает почти все обвинения, утверждая, что непричастен к разжиганию гражданской войны в соседнем Сьерра-Леоне в обмен на поставки алмазов, а также к зверствам в своей стране на протяжении 14 лет. Тейлор настаивает на своей невиновности, несмотря на убедительные показания 91 свидетеля, которые дали против него показания.

Сторона защиты не оспорила, что во время войны 1991-2002 годов жителям Сьерра-Леоне отрубали конечности и головы, а также подвергали их сексуальному насилию, сообщают информагентства.