Международный студенческий форум «Свет Великой Победы» пройдет в Минске 3-5 мая

Форум соберет около 200 лидеров студенческих организаций Беларуси, Украины, России, Армении и Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусского государственного университета.

Торжественное открытие состоится 3 мая в санаторно-оздоровительном комплексе БГУ «Бригантина». Здесь же молодежные лидеры проведут и первый насыщенный рабочий день форума. Их ждут тренинги на командообразование. Кроме того, студенты-лидеры примут участие в заседаниях круглых столов «Роль раздаточных, публицистических и наглядных материалов в патриотической деятельности студенческих организаций» и «Организация торжественного празднования Дня Победы в современном вузе: обмен опытом».

Также, будут организованы мастер-класс по художественной фотографии на гражданско-патриотическую тематику, презентации студенческих проектов по патриотическому воспитанию молодежи, пленарное заседание международной научно-практической конференции «Урок ценою судеб»" и другие мероприятия.

4 мая для участников форума запланирован круглый стол для лидеров молодежных организаций «65 лет Великой Победы – общее наследие», который пройдет в Палате представителей Национального Собрания. Депутаты проведут также экскурсию по зданию парламента, а вечером молодежные лидеры отправятся в Драматический театр Белорусской армии.

В Минской городской ратуше с участием руководства города 5 мая состоится закрытие форума. В этот же день студенты-лидеры примут участие в торжественном митинге и возложении цветов к монументу Победы, посетят Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент БЕЛТА.