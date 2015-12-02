Новости Швейцарии. Международный слет Санта-Клаусов в преддверии новогодних праздников проходит в швейцарских Альпах. Сюда съехались сказочные волшебники со всей Европы. Они могли проявить себя в ряде нестандартных дисциплин. В частности, в скоростном спуске с горы и скалолазании.

Шанс проявить себя был и у помощников Санта-Клаусов – эльфов. Им предстояло преодолеть полосу препятствий. По окончании состязаний всех участников угостили швейцарским сыром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.