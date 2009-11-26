Международный саммит «Соединим пространство СНГ» в Минске

Это часть глобальной инициативы Международного союза электросвязи «Соединим Мир», которая поможет привлечь инвесторов для развития сектора телекоммуникационных услуг в Беларуси и других странах СНГ.

Закрепит работу форума итоговая декларация «Навстречу цифровому будущему». К слову, один из приоритетов развития Беларуси в сфере информационных технологий – переход на цифровое телевидение.

Элла ЧАЗОВА, пресс-секретарь Министерства связи и информатизации Республики Беларусь:

- Все страны СНГ имеют передовые технологии. Беларусь в этом плане очень успешна. Поэтому именно в Минске проводится саммит по инициативе Международного союза электросвязей. Хочу подчеркнуть, что именно руководство МСЭ предложило провести этот саммит в Минске.