Международный саммит «Соединим пространство СНГ» в Минске

Закрепит работу форума итоговая декларация «Навстречу цифровому будущему». К слову, один из приоритетов развития Беларуси в сфере информационных технологий – переход на цифровое телевидение.
Элла ЧАЗОВА, пресс-секретарь Министерства связи и информатизации Республики Беларусь:
- Все страны СНГ имеют передовые технологии. Беларусь в этом плане очень успешна. Поэтому именно в Минске проводится саммит по инициативе Международного союза электросвязей. Хочу подчеркнуть, что именно руководство МСЭ предложило провести этот саммит в Минске.