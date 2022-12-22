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Международный православный фестиваль «Радость» открывается в Минске

22 декабря 2022 06:37
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Новости Беларуси. Спектакли, встречи и занятия для детей. Международный православный фестиваль «Радость» открывает свои двери 22 декабря в культурном духовно-просветительском центре «Ковчег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный православный фестиваль «Радость» открывается в Минске-1

Гостей ждет большая праздничная ярмарка, на которой можно будет приобрести иконы и редкие книги, душевные подарки, сувениры ручной работы и не только. На одной площадке представители монастырей и храмов из разных стран – от ближайших соседей до дальнего зарубежья, от России до Палестины. Событие неизменно ассоциируется с семейными ценностями, душевным теплом и верой в чудо, поэтому и название фестиваля – «Радость». Традиционно он приурочен к Рождеству Христову, наполнен яркими встречами и открытиями для взрослых и детей. И, кстати, именно для самых маленьких гостей подготовлена насыщенная программа, поскольку фестиваль совпадает с зимними каникулами.

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# Православные в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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