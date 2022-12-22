Международный православный фестиваль «Радость» открывается в Минске

Новости Беларуси. Спектакли, встречи и занятия для детей. Международный православный фестиваль «Радость» открывает свои двери 22 декабря в культурном духовно-просветительском центре «Ковчег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей ждет большая праздничная ярмарка, на которой можно будет приобрести иконы и редкие книги, душевные подарки, сувениры ручной работы и не только. На одной площадке представители монастырей и храмов из разных стран – от ближайших соседей до дальнего зарубежья, от России до Палестины. Событие неизменно ассоциируется с семейными ценностями, душевным теплом и верой в чудо, поэтому и название фестиваля – «Радость». Традиционно он приурочен к Рождеству Христову, наполнен яркими встречами и открытиями для взрослых и детей. И, кстати, именно для самых маленьких гостей подготовлена насыщенная программа, поскольку фестиваль совпадает с зимними каникулами.