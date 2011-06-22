Международный молодёжный лагерь «Дружба-2011» открылся в приграничье Беларуси, Украины и России

Приезжать сюда ежегодно накануне Дня молодежи, который отмечается в последние выходные дни июня, давно стало традицией.

Международный молодежный палаточный лагерь у монумента Дружбы в приграничье Гомельской, Брянской и Черниговской областей собрал более полутора тысяч молодых людей из Беларуси, России и Украины.

Традиции встречаться здесь на стыке границ трёх держав сохраняются уже более 40 лет. За это время в берёзовой роще провели электричество, уложили асфальт, здесь появился даже свой собственный монумент.

Конечно, лагерь «Дружба» сегодня - это не просто песни под гитару у костра. Здесь настоящая сцена, современные звук и свет. Уровень творческих коллективов порой, как на лучших музыкальных фестивалях. Из туристического междусобойчика «Дружба» выросла в грандиозный международный фестиваль.

Виктор Малашенко, депутат Государственной думы Российской федерации:

Когда я впервые сюда приехал, было чувство гордости. Здесь особая аура. Я бывал здесь десятки раз, и каждый раз едешь сюда по зову сердца.

Среди тех, кто 20-30 лет назад приезжал в пограничную берёзовую рощу под лозунгом единства славян — сегодня депутаты, директора заводов, владельцы фирм, известные художники и музыканты. Сегодня же в палаточном городке новые лица. И будущее славянского единства в их руках.

Молодежь делится своими впечатлениями:

Это отличная площадка для роста. Я убедился на собственном опыте. Показываешь, что умеешь, а чего не умеешь — ходишь и учишься.

Все ведут себя как братья. Езжу сюда не первый год. Участвую в концертах всегда. Это весело и позитивно.

Мы впервые здесь, но впечатлений сразу масса. Столько молодёжи! Очень много ждём от этих дней.

Дмитрий Алексашкин, священник Русской православной церкви (Россия):

Но хотелось, чтобы был и воспитательный момент. Вот мы здесь и решили поучаствовать. Ведь есть клубы молодого политика и журналиста. Будет теперь и православный клуб.

Конкурсы, клубы по интересам, соревнования, концерты и дискотеки — настоящий полигон для знакомства и сближения народов и культур. Молодое поколение славян делает выбор в пользу общего будущего трёх братских народов.