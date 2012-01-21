Международный молодежный фестиваль «Огонь танца-2012» стартует в Беларуси

Откроет его чемпионат республики. Сольные выступления и масштабные шоу зрителям покажут более тысячи участников. Соревноваться будут в пяти номинациях – от брейк-данса до латино.



Победителей выберут высококвалифицированные судьи из Беларуси, а также России, Украины, Латвии и Литвы. Лучшие танцоры представят нашу страну на первенствах мира и Европы, а также в финале Международного молодежного фестиваля «Огонь танца», который пройдет в июле в День молодежи на «Славянском базаре в Витебске».



Здесь на танцевальном ринге выступят более 400 мастеров хореографии. Это победители региональных отборочных туров проекта и зарубежные коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.