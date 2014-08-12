Международный конкурс «Воин Содружества» в Беларуси: женщины-стрелки и что значит «идти до последнего»

Новости Беларуси. Как женщины стреляют не хуже мужчин и что значит идти до последнего?

Снайперскую меткость и боевое мастерство показали 12 августа военные из Беларуси, России, Казахстана и Армении. Зрелищное действо развернулось в рамках международного конкурса «Воин Содружества». Его финал впервые проходит в нашей стране.

Сама погода срежиссировала полевые условия. Но дождь едва ли распугает этих бойцов. Солдаты и сержанты из Беларуси, России, Казахстана и Армении. На полигоне в Марьиной горке собрались самые сильные, быстрые и меткие.

Снайперскую меткость демонстрировали стреляя лежа, стоя и с колена. Всего 15 выстрелов каждому. Никаких послаблений даже для девушек.

Кстати, представительницы прекрасного пола имеются в каждом военном квартете.

Анна Ковалевская, участник международного конкурса «Воин Содружества» (Беларусь):

В детстве любила больше играть с солдатиками, чем с куклами.

Еще в детстве она мечтала оказаться на воинском поприще. Сегодня Аня – рядовой белорусской армии. Девушка закончила военный класс, поступила на службу и стала лучшей.

Анна Ковалевская, участник международного конкурса «Воин Содружества» (Беларусь):

Это большая честь представлять свою страну на таком конкурсе. Стараемся.

Она стреляет не хуже мужчин и бегает с автоматом наперевес, но коллеги всегда готовы подставить плечо армейской леди.

Анна Ковалевская, участник международного конкурса «Воин Содружества» (Беларусь):

Помогают, поддерживают, говорят, как правильно выполнять нормативы, как правильно проходить.

А этот спектакль в театре военных действий один из самых сложных.

В номинации «Профессионал» бойцы проходят эстафету. При этом на каждом участнике бронежилет, а на плече висит автомат. Вес экипировки – 15 килограммов, а испытание, между прочим, на скорость.

В процессе бойцам приходится примерять костюм химзащиты, метать гранаты, собирать автомат и бежать, несмотря на то, что рядом стреляют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Стриганков, участник международного конкурса «Воин Содружества» (Беларусь):

Можно сказать, как повезет. Если где-нибудь чуть-чуть проворонишь – все. На гранатах, если не попал, прибавляется 30 секунд к общему времени.

Борьба борьбой, но, несмотря на сильную конкуренцию, найдется место и дружбе.

Олег Терюшин, участник международного конкурса «Воин Содружества» (Россия):

Достойные соперники, профессионалы своей страны, очень хорошие люди. Мне приятно с такими людьми соперничать.

Чтобы стать воином Содружества, отличной боевой подготовки недостаточно. Накануне участники продемонстрировали свои познания в истории, а уже 13 августа встретятся в творческом конкурсе.

Награждать лауреатов будут 14 августа, но главный приз, бесценный опыт, уже получили все.