Международный конкурс "Одиссея разума" проходит в Минске

60 команд из различных городов Беларуси и России поборются за право представлять свою страну в европейском финале, который, на этот раз, состоится в Венгрии. "Одиссея Разума" - международная образовательная программа. Ее цель - развитие нестандартного мышления. Участники конкурса - дети и подростки. Под руководством взрослого тренера, команды работают над решением выбранной проблемы в течение всего учебного года и затем представляют свое креативное решение на соревнованиях.