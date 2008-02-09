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Международный конкурс "Одиссея разума" проходит в Минске

09 февраля 2008 15:26
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60 команд из различных городов Беларуси и России поборются за право представлять свою страну в европейском финале, который, на этот раз, состоится в Венгрии. "Одиссея Разума" - международная образовательная программа. Ее цель - развитие нестандартного мышления. Участники конкурса - дети и подростки. Под руководством взрослого тренера, команды работают над решением выбранной проблемы в течение всего учебного года и затем представляют свое креативное решение на соревнованиях.
# общество

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