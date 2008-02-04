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Международный книжный форум - в Минске

04 февраля 2008 11:59
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Рекордное количество стран - около 20, представят свои издания на выставке-ярмарке "Книги Беларуси-2008". Впервые на выставке будут представители Казахстана, Таджикистана, Венесуэлы и Швейцарии. Количество же экспонентов ожидается на уровне прошлого года - около 600. Площадь ярмарки в нынешнем году увеличилась более чем на 500 квадратных метров.

Почетный гость выставки "Книги Беларуси-2008" - Государство Израиль. Посетителей ждут встречи с писателем Игорем Губерманом, политическим обозревателем Яковом Гринбергом и другими известными личностями Израиля.

Всего в программу ярмарки вошли более 120 мероприятий. Выставка начнет работу 6 февраля. Впервые вход будет бесплатным.
# общество

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