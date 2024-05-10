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Международный гуманитарный проект открывается в храме-памятнике в честь Всех Святых

10 мая 2024 06:42
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«Памяти геноцида славянских народов во время Великой Отечественной войны». Международный гуманитарный проект открывается сегодня, 10 мая, в храме-памятнике в честь Всех Святых в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный гуманитарный проект открывается в храме-памятнике в честь Всех Святых-1

Основная цель инициативы – защитить общеславянскую память о жертвах геноцида. Проект также призван создать постоянную площадку для общих гуманитарных инициатив славянских народов. Он будет способствовать и развитию народной дипломатии. В эти дни в храме-памятнике уже представлены две выставки: от современных скульпторов и живописцев России и сербской монахини-живописца Марии.

# Великая Отечественная война # общество

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