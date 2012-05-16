Международный государственный экологический университет им. Сахарова отмечает 20-летие со дня основания

Новости Беларуси. Международный государственный экологический университет имени Сахарова отмечает 20-летие со дня основания. Коллектив вуза поздравил президент Александр Лукашенко.

Сегодня университет готовит специалистов в области охраны окружающей среды, ядерной и радиационной безопасности, медицинской экологии. Выпускников университета отличают высокий профессионализм. За прошедшие годы вуз получил заслуженное признание в странах ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.