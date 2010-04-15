Международный форум судейского сообщества: итоги первого дня

Приветствие участникам форума направил Президент. Элита мировой фемиды собралась в Национальной библиотеке Беларуси в Минске, чтобы обсудить, как работать в новых экономических условиях. Ведь после волны планетарного кризиса хозяйственные споры гораздо чаще стали решать через суд.

В Минске мировая Фемида в таком составе собирается не в первый раз. Вопросов накопилось много. Как и вариантов их решений. Сегодня на повестке – финансовый кризис. Ведь денежные проблемы – это львиная доля работы судебной системы любой страны.

Пак Си Хван, Судья Верховного Суда Республики Корея:

– Надеюсь, это станет хорошей возможностью узнать о судебных системах разных стран и судебной системе Беларуси в том числе. Хотим получить реальные результаты сотрудничества в судебной отрасли.

Рональд Рорер, вице-президент Верховного Суда Австрии:

– Практически каждую стану финансовый кризис затронул. Поэтому интересно послушать всех участников форума. Свои нюансы в каждой стране есть.

Начиная с прошлого года, нагрузка на судебные органы всех без исключения стран резко увеличилась. Это говорит о том, что люди признали всю важность и научились пользоваться правовой системой. Как ни парадоксально, стимулом послужил мировой финансовый кризис.

Считать время и деньги бизнесмены стали более тщательно. Так что специфика нагрузки на судопроизводство тоже изменилась.

Артур Парфенчиков, главный судебный пристав Российской Федерации:

– Если говорить про 2009 год, практически в два раза в России произошел рост поступления документов по линии кредитных обязательств. И, также, в два раза увеличились документы по принудительному взысканию заработной платы.

Ситуация характерна не только для России. И выход эксперты увидели в либерализации системы. К примеру, скоро белорусские бизнесмены спорные вопросы смогут решать без обращения в госструктуру. Грамотных юристов в стране хватает. И в перспективе они официально смогут носить статус посредников. Чем не еще один метод разгрузки системы правосудия в посткризисное время.

Виктор Каменков, председатель высшего хозяйственного суда Республики Беларусь:

– Мы предложили принять закон о третейских судах. Он уже на последней стадии, я думаю, что скоро он появится. То есть мы расширяем возможности выбора для субъектов предпринимательства. Где защитить свои права – в государственном суде, негосударственном. Но чтобы это было цивилизованным образом, через правовое поле.

Суд дойдет и до дела. Уже завтра в рамках форума будет подписано очередное межведомственное соглашение. На этот раз – между Беларусью и Украиной. Такие документы – это не только имидж государства. Теперь за свои деньги в нашей стране будут спокойны и иностранные инвесторы, и белорусские хозяйственники.

Алексей Мартиненок, Евгений Левковец, телекомпания СТВ.