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Международный форум молодых руководителей проходит в Академии управления

23 января 2024 14:00
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Около 300 человек собрал Международный форум молодых управленцев в Академии управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный форум молодых руководителей проходит в Академии управления-1

Его участники смогли напрямую пообщаться с уже состоявшимися руководителями, причем в интерактивной форме. Это были тренинги по коммуникативным технологиям и деловые игры в формате брейн-ринга. Охвачен широкий спектр вопросов, ведь именно молодые кадры должны держать руку на пульсе развития общества и государства.

Международный форум молодых руководителей проходит в Академии управления-4

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
В начале этого года была подписана Указом Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко обновленная Концепция государственной кадровой политики, которая как раз таки предусматривает одно из таких важных направлений – обеспечение современных требований профессиональной подготовки кадров, в том числе в сфере управления. И как раз таки сегодняшний форум позволяет это осуществлять на практике.

Международный форум молодых руководителей проходит в Академии управления-7

Частью форума стала Международная научно-практическая конференция. Обсуждались такие направления, как управление внешнеэкономической деятельностью, развитие школьного лидерства. Был сделан анализ системы госуправления как в Беларуси, так и за рубежом.

# Молодежь Беларуси # общество

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