Международный форум молодых руководителей проходит в Академии управления

Около 300 человек собрал Международный форум молодых управленцев в Академии управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участники смогли напрямую пообщаться с уже состоявшимися руководителями, причем в интерактивной форме. Это были тренинги по коммуникативным технологиям и деловые игры в формате брейн-ринга. Охвачен широкий спектр вопросов, ведь именно молодые кадры должны держать руку на пульсе развития общества и государства.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

В начале этого года была подписана Указом Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко обновленная Концепция государственной кадровой политики, которая как раз таки предусматривает одно из таких важных направлений – обеспечение современных требований профессиональной подготовки кадров, в том числе в сфере управления. И как раз таки сегодняшний форум позволяет это осуществлять на практике.