Международный форум к 80-летию освобождения Беларуси принимает Национальная академия наук

За два дня в его работе примут участие более 400 экспертов из Беларуси, России, Таджикистана и Узбекистана. С докладами и презентациями выступят историки, представители Генпрокуратуры, министерств и ведомств, ученые, архивисты и краеведы, учителя, студенты, работники музеев и библиотек. В рамках пленарного заседания и работы секций запланировано более 100 докладов и презентаций о Великой Отечественной войне, событиях послевоенной эпохи, истории на страницах школьных учебников.