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Международный форум к 80-летию освобождения Беларуси принимает Национальная академия наук

25 июня 2024 07:17
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К 80-летию освобождения Беларуси: в Академии наук сегодня, 25 июня, начинается международный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный форум к 80-летию освобождения Беларуси принимает Национальная академия наук-1

За два дня в его работе примут участие более 400 экспертов из Беларуси, России, Таджикистана и Узбекистана. С докладами и презентациями выступят историки, представители Генпрокуратуры, министерств и ведомств, ученые, архивисты и краеведы, учителя, студенты, работники музеев и библиотек. В рамках пленарного заседания и работы секций запланировано более 100 докладов и презентаций о Великой Отечественной войне, событиях послевоенной эпохи, истории на страницах школьных учебников.

# Великая Отечественная война # общество

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