Международный фестиваль современной хореографии в Витебске - один из престижнейших танцевальных форумов Европы

Кимоно вместо балетной пачки, а шерстяные носки – вместо пуантов. Танец-модерн снова в Витебске. Фестиваль уже в 23 раз собрал в городе над Двиной лучших танцовщиков мира.

Восходящая звезда танцевальной сцены из страны восходящего солнца Мицуе впервые на фестивале. Участники из Токио в Витебск прилетели всей семьей. Пока сестры разминаются, родители разбирают костюмы. Самая ценная часть багажа – японское кимоно. Ему 100 лет. А этот 16-метровый шелковый шлейф будет развиваться по всей сцене. Написанную на нем иероглифами поэму девушки донесут до зрителя танцем.

Мицуе Вакатаяши, руководитель коллектива «Jazz Dance Studio PAL» (Япония):

Я очень рада участвовать в фестивале. Для меня это очень важно. Это хороший опыт.

Современная хореография не требует пышных декораций и костюмов. Каждый спектакль – ситуация из жизни. Главное – язык тела. Поэтому танцуют в обычных рубашках и трико. Часто без обуви, а иногда – даже без музыки.

Победитель конкурса-2009 в прошлом году выступал с массивными ящиками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Деревянный реквизит под стать названию коллектива «Доски». В этом году склонились к минимализму. Из деталей – только вязаные шерстяные носки. Витебский фестиваль для молодого театра стал трамплином – весь год ездили по международным конкурсам. Теперь точно знают, чего хочет зритель.

Дмитрий Залесский, руководитель театра современной хореографии «D. O. Z. S. K. I.» (Беларусь):

Европейцы показывают процесс, поэтому у них все очень долгое и нудное, и им неважно, поймет их зритель или нет. Они показывают что с ними происходит. А нашему зрителю нужна выжимка. Вытяжка, самое-самое главное. Вот так чтобы и крутилось, и вертелось.

Квинтэссенцию каждого конкурсного перфоманса оценивает международное жюри. Его председатель, знаменитый белорусский хореограф Валентин Елизарьев, отметил, что современный танец в Беларуси выходит на новый уровень. 23 года назад фестиваль в Витебске был пионером, сегодня это один из престижнейших танцевальных форумов в Европе.

Валентин Елизарьев, народный артист СССР, председатель жюри Международного конкурса современной хореографии:

Очень поддерживаю этот и фестиваль, и конкурс. И считаю, что очень большое значение он имеет в жизни Беларуси. А на территории советского союза это, наверное, первый такой международный конкурс. И, наверное, сейчас он имеет самую большую историю.

Мастер-классы с именитыми танцовщиками – уже традиционная часть фестивальной программы. Здесь участники и гости форума совершенствуют язык тела. 28 ноября секреты современного танца раскрывали хореографы из Эстонии.

И впервые в истории фестиваль современной хореографии вышел за рамки витебской сцены. 29 ноября в Национальном академическом театре оперы и балета нашумевший балет-фантасмагорию «Щелкунчик» увидят минчане, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».