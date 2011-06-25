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Международный фестиваль «Славянское Единство». Участие принял Патриарх Кирилл

25 июня 2011 13:49
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Фестиваль славянских народов проходит у монумента Дружбы на границе Беларуси, России и Украины.

Высокий гость пообщался с гостями форума, посетил несколько площадок, а также встретился с руководителями приграничных регионов.

Ежегодно на фестиваль «Славянское Единство» съезжаются тысячи участников из трех республик, лидеры молодежных организаций, представители церкви и общественных движений. Мероприятие уже давно стало очень популярным далеко за пределами приграничных регионов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Фотофакт

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