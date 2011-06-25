Международный фестиваль «Славянское Единство». Десятки выпускников трех стран сделали первые шаги в новую жизнь у монумента славянской Дружбы

Фестиваль «Славянское единство» в очередной раз собрал десятки тысяч человек на пересечении границ Украины, Беларуси и России. Мероприятие уже давно стало очень популярным далеко за пределами приграничных регионов. В этом году фестиваль посетил сам глава Русской Православной Церкви Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Начало торжеству положил молебен. Десятки тысяч верующих из трех государств просили одного: мира для всех славян.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

В чем же заключается наше единство? И есть ли такое единство? Да, оно есть. И это единство рождено в момент начала жизни нашего общего дома.

Ежегодно сцена фестиваля дарит незабываемые мгновения тысячам людей. Но самые особые минуты в жизни сегодня пережили десятки выпускников белорусских, украинских и российских школ. Свои первые шаги в новую жизнь вчерашние школьники сделали у монумента славянской Дружбы.

Руслана Приходько выпускница:

Радость переполняет. Я думаю, нас всех объединяет то, что мы вступаем в новую жизнь, идем по одной дороге.

Говорили о славянских узах не только на земных дорогах. Одним из тематических салонов стал «Звездный путь». Как забыть? Ведь именно славяне проложили всему человечеству дорогу к звездам.

Анатолий Березовой, космонавт, герой Советского Союза:

В первом отряде были и белорусы, и русские, и украинцы.

Я думаю, что разделение народов – это не наша воля, не народа. Это была воля политиков. Но у них ничего не получилось, ведь мы 43 раз отмечаем фестиваль единства трех народов.

Нынешний фестиваль славянского единства запомниться еще и высоким незаурядным организаторским уровнем. Брянская область, принимавшая в этом году гостей, оказалась на высоте. А вот чем удивить гостей в следующем году, придется подумать уже белорусам. В 2012-ом хозяйкой фестиваля будет Беларусь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».