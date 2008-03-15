Международный День защиты прав потребителя отмечают в мире

Начало традиции было положено в 61-ом году в США, когда президент Джон Кеннеди определил 4 базовых права потребителей: выбор и замена товаров, а также безопасность и информированность.

В Беларуси на государственном уровне этот день отмечается только девятый год. Однако общественные организации не устают говорить о том, что судьба потребителя во многом зависит от него самого. И наличие множества контролирующих органов бдительность покупателя усыплять не должно.

Сегодня во многих магазинах страны бесплатно можно было получить буклеты о здоровом питании. Так общество защиты потребителей пытается пробудить в людях любовь к овощам и фруктам. Ведь согласно последним исследованиям в рационе белорусов преобладают продукты с излишним содержанием жиров и углеводов. И все бы ничего. Но как-то странно слышать, что от ожирения страдают не только заокенанские нации, как мы привыкли думать, но и 20% населения Беларуси. А наш небольшой опрос лишь подтвердил еще одно исследование. Белорусы зачастую не проверяют не только состав продукта, но даже его срок годности.

2008-ой общественные организации решили ознаменовать лозунгом "Здоровое питание - твой выбор потребитель!". И чем больше узнаешь о том, что кушаешь, тем лучше это связывается со статистикой сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Представители общества защиты прав потребителей даже решили написать письмо министру здравоохранения.

Кто на что жалуется, юристы обществ потребителей знают лучше всех. В прошлом году только в республиканское позвонило больше 30 тысяч человек. А общая сумма материального и морального ущерба превысила миллиард рублей. Все потому, что покупательская способность растет вместе с информированностью, говорят специалисты. Многие звонят еще до того как совершили покупку. Правда, помочь им наши общества зачастую не в силах.

Отсутствие специальных изданий, как в той же России, и собственных исследовательских лабораторий накладывает свой отпечаток на отношения между потребителем и обществом защиты его прав. Пока же говорить о положительной практике управления качеством через покупателя можно разве что по жалобной книге. Если выдадут ее по первому требованию.