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Международный день кино отмечается сегодня

28 декабря 2007 09:43
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Первые движущиеся картинки появились на свет в 1895 году. Французы Луи и Огюст Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат "Синематограф". 28 декабря в парижском кафе на бульваре Капуцинов братья Люмьер устроили первый в истории публичный киносеанс, на котором продемонстрировали "Прибытие поезда". В нашей стране первый отечественный художественный фильм "Лесная быль" режиссера Юрия Тарича вышел на экраны в 1926. А через два года появилась и собственная киностудия "Советская Беларусь" - прародительница нынешнего "Беларусьфильма". Правда, за неимением собственной материальной базы она находилась в Ленинграде и только в 1939 году переехала в Минск.
# общество

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