Международный день гор

В этот день в Гомеле стартовал республиканский чемпионат по скалолазанию.

На шести квадратных метрах университетской фотолаборатории Владимира Павловича Чистика уместились и Кавказ, и Памир. Все покорённые за тридцать лет альпинистского стажа вершины — а их более ста. В былые времена житель равнины проводил в горах по три месяца в году.

Владимир Чистик, инструктор альпинизма:

Там холодно, там высота, там кислородное голодание. Простая царапина может подвести не только человека, но и всю команду. Ангина запросто превратится в пневмонию.

В свои шестьдесят один Владимир Павлович мечтает снова попасть на Памир. Альпиниста-фотографа манят заоблачные красоты Фанских гор. А поэтому фотообъекивы на рабочем столе, а в походном рюкзаке — все необходимое снаряжение.

В Беларуси гор нет, но альпинистов хватает. Многие из них свои первые шаги к вершине сделали на соревнованиях по скалолазанию. Этому виду спорта уже 60 лет, и сейчас он стучится в олимпийские двери.

Антон Пристромов, мастер спорта по скалолазанию:

У нас с товарищами появилась мечта: по окончании пятого курса покорить самую высокую точку Европы — Эльбрус. Постараемся осуществить.

Романтику настоящего восхождения искусственный скалодром заменить не сможет. Но любителей настоящих гор сейчас куда меньше, чем 30 лет назад. Поэтому к покорению новых вершин готовится старая гвардия. Ведь они знают точно: лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал.