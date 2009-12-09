Международный день борьбы с коррупцией

Сотрудничество в противодействии коррупции обсудят 9 декабря в Минске эксперты СНГ. В частности, речь пойдет о проекте соглашения, положения которого будут способствовать совместной эффективной борьбе со взяточничеством, злоупотреблением властью, должностными подлогами, хищениями и другими деяниями.
В 2008 году в Беларуси за коррупционные преступления были осуждены 1192 человека. Это 2% от всех осуждённых. Каждое третье дело — факт взяточничества. Наиболее подверженной криминальным проявлениям остается сфера торговли.