Международный день борьбы с коррупцией

В последние годы это социальное зло приобрело мировые масштабы и представляет значительную угрозу верховенству закона, демократии и правам человека, равенству и социальной справедливости.

Сотрудничество в противодействии коррупции обсудят 9 декабря в Минске эксперты СНГ. В частности, речь пойдет о проекте соглашения, положения которого будут способствовать совместной эффективной борьбе со взяточничеством, злоупотреблением властью, должностными подлогами, хищениями и другими деяниями.

В 2008 году в Беларуси за коррупционные преступления были осуждены 1192 человека. Это 2% от всех осуждённых. Каждое третье дело — факт взяточничества. Наиболее подверженной криминальным проявлениям остается сфера торговли.