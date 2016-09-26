Новости Беларуси. Международный белорусско-российский лазерный центр планируют открыть в Минске. Об этом сообщили 26 сентября на престижном форуме, собравшем лучших физиков мира. Приветствие участникам конференции направил и Президент Беларуси.

Полсотни ученых из 15 стран на протяжении пяти дней обсудят последние достижения в различных сферах: физике лазеров, квантовой и атомной оптике. Будут рассмотрены вопросы практического применения светодиодов и лазерных технологий в экономике, науке, экологии и медицине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клод Фабр, профессор университета Сорбонна (Франция):

Русская и белорусская школа лазерной физики и оптики в целом одна из известных в мире, начиная с открытия Басова и Прохорова, которые изобрели лазер. Вообще эта конференция относится к числу крупнейших в мире по фотонике и оптике, поэтому посещать подобные конференции очень важно для установления новых связей как с научными коллективами, так и с компаниями-разработчиками. Проведение конференции именно в Минске отражает высокий уровень белорусских ученых.

Первая конференция была организована Институтом физики еще пол века назад в Нарочанском крае. С тех пор форум является одним из основных научных мероприятий в странах бывшего Союза в этой сфере. В Беларуси он проводится в пятый раз. В мире сегодня регулярно проходит только четыре сопоставимых по масштабу форума.