Международный автопробег "СПИД-СТОП!" сделает остановку в Минске

Он стартовал 27 августа в Москве, и пройдет по крупнейшим городам Беларуси, Украины и Молдовы. В акции принимают участие ведущие ученые, специалисты в области ВИЧ/СПИДа, представители министерств и ведомств стран СНГ, а также международных организаций. Они выступят с лекциями перед учащимися и студентами, а в медучреждениях страны будет организовано тестирование населения на ВИЧ. Финальный аккорд – концерт звезд российской и белорусской эстрады на площадке у Дворца спорта.