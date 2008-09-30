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Международный автопробег "СПИД-СТОП!" сделает остановку в Минске

30 сентября 2008 07:59
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Он стартовал 27 августа в Москве, и пройдет по крупнейшим городам Беларуси, Украины и Молдовы. В акции принимают участие ведущие ученые, специалисты в области ВИЧ/СПИДа, представители министерств и ведомств стран СНГ, а также международных организаций. Они выступят с лекциями перед учащимися и студентами, а в медучреждениях страны будет организовано тестирование населения на ВИЧ. Финальный аккорд – концерт звезд российской и белорусской эстрады на площадке у Дворца спорта.
# общество

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