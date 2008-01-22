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Международный автомобильный пункт пропуска "Новая Рудня" открыт после реконструкции

22 января 2008 09:26
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Его пропускная способность повысится с 650 до 900 автомобилей в сутки. Пункт действует на белорусско-украинской границе. Созданный в рамках союзной программы, он оснащен самыми современными информационными технологиями. В результате время оформления снизилось, а для таможенников и граждан обеспечены комфортные условия.
Всего в рамках союзной программы за пять лет проведена реконструкция восьми международных автомобильных пунктов пропуска. На февраль 2008 года запланировано торжественное открытие двух пунктов пропуска на белорусско-польском участке границы: "Брузги" и "Берестовица".
# общество

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