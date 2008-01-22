Международный автомобильный пункт пропуска "Новая Рудня" открыт после реконструкции

Его пропускная способность повысится с 650 до 900 автомобилей в сутки. Пункт действует на белорусско-украинской границе. Созданный в рамках союзной программы, он оснащен самыми современными информационными технологиями. В результате время оформления снизилось, а для таможенников и граждан обеспечены комфортные условия.

Всего в рамках союзной программы за пять лет проведена реконструкция восьми международных автомобильных пунктов пропуска. На февраль 2008 года запланировано торжественное открытие двух пунктов пропуска на белорусско-польском участке границы: "Брузги" и "Берестовица".