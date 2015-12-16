Международный антиконтрафактный форум пройдет впервые в Минске 16 декабря

Новости Беларуси. Установить преграду контрафактным товарам. Сегодня, 16 декабря, в Минске обсудят борьбу с нелегальными поставками в границах Союзного государства и Евразийского экономического союза. Международный антиконтрафактный форум в белорусской столице пройдет впервые. В поисках эффективного решения этой проблемы объединятся представители госорганов, бизнеса, науки и общественности. Главная цель: сформировать единый цивилизованный рынок товаров и услуг.

Участники форума подробно рассмотрят вопросы таможенного, технического регулирования и сертификации, формирования кадрового потенциала, гармонизации законодательства в сфере незаконного оборота промышленной продукции, совместной защиты прав интеллектуальной собственности и потребительского рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.