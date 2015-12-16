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Международный антиконтрафактный форум пройдет впервые в Минске 16 декабря

16 декабря 2015 07:41
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Новости Беларуси. Установить преграду контрафактным товарам. Сегодня, 16 декабря, в Минске обсудят борьбу с нелегальными поставками в границах Союзного государства и Евразийского экономического союза. Международный антиконтрафактный форум в белорусской столице пройдет впервые. В поисках эффективного решения этой проблемы объединятся представители госорганов, бизнеса, науки и общественности. Главная цель: сформировать единый цивилизованный рынок товаров и услуг.

Участники форума подробно рассмотрят вопросы таможенного, технического регулирования и сертификации, формирования кадрового потенциала, гармонизации законодательства в сфере незаконного оборота промышленной продукции, совместной защиты прав интеллектуальной собственности и потребительского рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная граница Беларуси

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