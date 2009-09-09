международные учения МЧС

Сегодня Гродно стал эпицентром сразу нескольких «техногенных аварий».

Вой сирен десятков машин и огромное ядовитое облако над крупнейшим химическим предприятием страны. На «Гродноазот» - аварийная утечка 3 тысяч тонн аммиака. Правда, это лишь сценарий совместных учений белорусских, латвийских и литовских спасателей. К ликвидации аварии даже привлекли авиацию.

Сегодняшние учения развиваются по самому непредсказуемому сценарию. Через 5 часов после аварии на заводе произошло «столкновение» двух железнодорожных составов на станции «Поречье», под Гродно. Из поврежденных цистерн вытекли нефтепродукты и 360 тонн соляной кислоты. Работы по ликвидации этого ЧП были не менее опасными и масштабными. В одной команде работали 200 спасателей из трех стран. За несколько минут эвакуировали местных жителей и обезвредили опасные химикаты.

- Проект носит региональный характер, участвуют Беларусь, Литва и Латвия. В зону внимания попадают крупные промышленные предприятия, представляющие угрозу для приграничной зоны. И теперь такие ситуации мы будем преодолевать не в одиночку, а вместе, - заявил Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Эти учения - совместный проект Беларуси и стран Евросоюза по ликвидации возможных аварий трансграничного масштаба. Полученный опыт позволит в случае необходимости свести возможные последствия техногенных катастроф к минимуму.

- Самый ценный опыт - это сотрудничество служб соседних государств. Мои коллеги поработали плечом к плечу с белорусами и латышскими спасателями. И я думаю, что если что-то подобное случится, мы также сможем сработать, - сказал Ремигиюс Зинтарс, начальник департамента пожарной безопасности и спасения при МВД Литовской Республики.

Это уже вторая фаза масштабных учений спасателей трех стран. В июне в Витебской области репетировали ликвидацию крупного прорыва на нефтепроводе. И эти учения станут традицией.