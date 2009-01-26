Международные автоперевозчики выбирают маршрут через Беларусь

После некоторого снижения в начале года объемы транзита восстановлены. Барьеров на белорусской границе все меньше.

Праздник праздником, а работа работой. Десятки сотрудников таможни провели этот день на службе. Осмотр багажа, оформление документов. Система "красного" и "зеленого коридоров". Сотрудники таможни зачастую неплохие психологи. И знают, где искать то, что хорошо спрятали.

Впрочем на острый глаз таможенники в последнее время рассчитывают все меньше. Вот так называемые радиационные ворота. Через них проходят все въезжающие на территорию Беларуси транспортные средства. Малейшие изменения радиационного фона и сработает сигнализация. Такой автомобиль проверят особенно тщательно.

20 лет назад в Бресте был образован музей "Спасенные ценности". Это единственная такого рода экспозиция на территории СНГ. Сюда стекаются шедевры искусства, которые брестская таможня выявила у пассажиров за пазухой. Вывозить эти ценности за пределы страны без специального разрешения запрещено. Всего здесь более 2000 шедевров искусства. Основную часть составляют ценнейшие иконы XVI-XX веков. В последнее время нелегально за рубеж все чаще стали вывозить артефакты второй мировой войны.

Сергей Голубояров за баранкой большегруза уже почти 30 лет. Два раза в месяц пересекает белорусско-польскую границу. Перемены к лучшему, считает он, очевидны. На пункте пропуска "Козловичи" в день оформляют уже около восьмисот автомобилей. Барьеров на белорусской границе стало заметно меньше. Наверное поэтому маршрут через Беларусь выбирают все больше автоперевозчиков.