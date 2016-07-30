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Международные армейские игры стартуют 30 июля в России

30 июля 2016 11:31
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Новости России. Неофициальная военная Олимпиада открывается сегодня, 30 июля, в России. Так называют Международные армейские игры. Участие в них примут военнослужащие из Китая, Венесуэлы, Греции - всего 3 тысячи человек из 20-ти стран мира.

Соревнования будут проходить до 13 августа на полигонах России и Казахстана, а также в акватории Каспийского и Черного морей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военные выступят в 8-ми конкурсах – танковых и лётных экипажей, снайперских пар, подразделений инженерных войск, специалистов служебного собаководства, десантных взводов и других.  

 

# общество # Вооруженные силы Республики Беларусь

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