Международную «Эстафету Памяти» 6 апреля встретила Гродненская область

Новости Беларуси. Гродно принимает участников патриотической акции «Эстафета Памяти – Звезда нашей Великой Победы».

Этот международный проект объединяет сотни городов на постсоветском пространстве. Его участники отправились в путь из Архангельска, Севастополя, Дербента и острова Русский в Приморском крае.

Пять направлений маршрута символизируют лучи звезды Знамени Победы. Соединятся они 9 мая в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общая протяжённость пути – более 35-ти тысяч километров.

Проезжая по городам, участники акции возлагают цветы к памятникам воинам-освободителям и оставляют на хранение копию Знамени Победы. Его площадь, к слову, более 200 квадратных метров. Храниться оно будет в Гродненском музее.

Артём Ишутин, участник акции (Россия):

Акция значимая. Объединяет, консолидирует людей. Безусловно, напоминает о нашей Великой Победе. Мы заслужили эту Победу, мы помним о ней.

Евгений Ишутин, участник акции (Россия):

Напомнить о величии нашей победы в Великой Отечественной войне. Ещё более сплотить народ. Тех, кто помнит, кто чтут память о наших дедах отцах, прадедах.