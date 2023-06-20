Международного наркокурьера с 3 килограммами психотропа задержали в Витебской области

Новости Беларуси. Наркокурьера, поставлявшего психотропы в Беларусь из-за рубежа, задержали в Лепельском районе. Мужчину взяли с поличным. В ходе досмотра машины 27-летнего злоумышленника, которым оказался житель Смолевичей, правоохранители обнаружили тайник с опасными веществами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– За что задержаны?

– За перевозку запрещенных веществ.

– Конкретнее.

– Наркотических веществ.

– Какое именно вещество?

– Какое вещество везу на данный момент, не знаю.

Андрей Зябко, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома:

Операция проходила в рамках мероприятия по пресечению канала поставки в Республику Беларусь наркотических средств и психотропных веществ. В иномарке 27-летнего жителя Смолевичей был оборудован тайник, где находилось три килограмма особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Его подозреваемый забрал в Российской Федерации и вез в нашу страну для дальнейшей реализации.