Международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2011 открывается сегодня в Минске

Экспозиция под открытым небом займет более 4 тысяч кв. м. Здесь можно будет увидеть самую разную продукцию военного назначения.
Новейшие средства радиосвязи, в том числе цифровые, представят наши разработчики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
На национальных экспозициях Беларуси, России, Казахстана и Армении будут представлены также современные образцы военной техники для оснащения вооруженных сил государств-членов ОДКБ.
Арман Атанесян, старший офицер военно-промышленного управления Министерства обороны Республики Армения:
Республика Армения представляет на выставке несколько предприятий военно-промышленного комплекса, которые работают в области оптико-электроники. На выставке MILEX мы участвуем впервые. Мы надеемся, что наша продукция будет оценена специалистам стран-участниц и, конечно же, посетителями.