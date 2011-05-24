Международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2011 открывается сегодня в Минске

Она соберет делегации из 15 стран. С последними достижениями на ней ознакомятся Генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа и министры обороны ряда государств, в том числе стран СНГ, Турции, Анголы и Лаоса.

Экспозиция под открытым небом займет более 4 тысяч кв. м. Здесь можно будет увидеть самую разную продукцию военного назначения.

Новейшие средства радиосвязи, в том числе цифровые, представят наши разработчики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На национальных экспозициях Беларуси, России, Казахстана и Армении будут представлены также современные образцы военной техники для оснащения вооруженных сил государств-членов ОДКБ.

Арман Атанесян, старший офицер военно-промышленного управления Министерства обороны Республики Армения:

Республика Армения представляет на выставке несколько предприятий военно-промышленного комплекса, которые работают в области оптико-электроники. На выставке MILEX мы участвуем впервые. Мы надеемся, что наша продукция будет оценена специалистам стран-участниц и, конечно же, посетителями.