Международная специализированная выставка «Стройэкспо-2014» в Минске

Новости Беларуси. Новый строительный сезон стартовал 18 марта в Минске. В 17 раз Международная специализированная выставка «Стройэкспо-2014» открыла свои двери для посетителей. Форум собрал 250 компаний из 10 стран, в том числе России, Франции, Бельгии, Германии. Здесь широко представлены все новинки строительной индустрии. Тематика продукции и услуг весьма разнообразная. Но главные акценты - на возведении зданий, ремонте и перепланировке. Посетить форум можно до 21 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сидоров, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Цель выставки, конечно же, обмен информацией о том, какие технологии, материалы, решения имеются в строительстве. Что производители готовы предложить рынку. Чем готовы удивить потребителей.

Владимир Сосновский, директор частного предприятия:

Выставка производит хорошее впечатление. Стенды подготовили качественно. Вижу, что представители не только Беларуси участвуют в выставке, есть представители других стран с интересной продукцией, которая на сегодняшний день нова на нашем белорусском рынке.