Международная организация по миграции: Мы признательны, что Беларусь так активно борется с торговлей людьми

Мировому сообществу целесообразно заключить глобальный договор, который поспособствует противодействию торговле людьми. Такое мнение высказали сегодня эксперты в Минске. К нам приехали представители более 20 стран.

По данным МВД, с 2005 года в Беларуси количество преступлений, связанных с торговлей людьми, сократилось в три раза. При этом за 9 месяцев нынешнего года таких преступлений совершено менее 400. Установлено около 300 жертв торговли живым товаром, из них 24 несовершеннолетние. Оперативниками перекрыто более полусотни каналов вывоза наших граждан в государства ближнего и дальнего зарубежья. Пресечена деятельность двух преступных организаций и четырех организованных преступных групп.

Ингела Клинтеберг, старший прокурор прокуратуры по борьбе с транснациональной преступностью (Швеция):

В течение двух дней мы обсудим законодательство Швеции как страны-первопроходца в этом деле и посмотрим, что можно усовершенствовать в этом вопросе, в том числе, и в Беларуси.

Деян Кесерович, глава представительства «Международной организации по миграции» в Республике Беларусь:

Я очень признателен, что государство так активно борется с торговлей людьми. Каждый человек хочет жить лучше и зарабатывать деньги. Он хочет заработать за границей — попадает практически в тюрьму и не знает, как от этого убежать. И поэтому нам надо всем вместе работать, как странам, так и нам, международным организациям.

Напомним, по инициативе Беларуси в июле этого года Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми. В настоящее время формы и методы, которые используют транснациональные группировки, приобретают более изощренный вид, преступники стараются вырабатывать новую тактику. А потому необходимо уметь противостоять новым вызовам и угрозам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».