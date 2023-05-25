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Международная научно-практическая конференция по избирательному процессу пройдёт в Минске

25 мая 2023 08:15
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Электоральный суверенитет и повышение правовой грамотности. О теории и практике избирательного процесса 25 мая будут говорить участники международной научно-практической конференции. А это руководители обеих палат парламента, Центризбиркома, Администрации Президента Беларуси, парламентарии (в том числе гости из-за рубежа), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Международная научно-практическая конференция по избирательному процессу пройдёт в Минске-1

Чтобы обменяться мнениями, аналитики и эксперты в электоральной сфере, представители центральных избирательных органов стран СНГ встретятся в Овальном зале Дома правительства и в Академии управления при Президенте. В программе конференции – актуальные вопросы организации и проведения выборов. Напомним, первый единый день голосования пройдет в Беларуси в конце февраля 2024 года.  

# Выборы в Беларуси # общество # Фотофакт

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