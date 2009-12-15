Международная конференция «Уроки Второй мировой войны и Холокоста» в Берлине

Она организована Всемирным конгрессом русскоязычного еврейства.

Участники форума попытаются дать объективную оценку попыткам искажения истории Великой Отечественной и героизации пособников фашизма в ряде стран бывшего СССР и Восточной Европы.

Израиль считает необходимым увековечить память миллионов евреев, убитых в годы Холокоста, сохранить историю их жизни и гибели, противостоять набирающему силу антисемитизму.

Приветствие участникам конференции направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что нынешний форум даст новый стимул к консолидации антифашистских сил, приведет к разработке проектов, призванных никогда больше не допустить повторения подобных трагедий.