Международная акция «Единство в памяти, сила в подвиге!» проходит в Брестской крепости

Символ нерушимой связи поколений и общей памяти. Частичку Вечного огня из мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» доставят в московский Центральный парк «Патриот». В легендарной Цитадели 19 июня проходят памятные мероприятия в рамках масштабной международной патриотической акции «Единство в памяти, сила в подвиге!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В год 85-летия со дня начала Великой Отечественнйо войны миллионы людей объединит «Свеча памяти». В четыре часа утра 22 июня лампады и свечи зажгут от частички огня из Брестской крепости на всем постсоветском пространстве в память о 27 миллионах погибших в годы войны.

Олег Мосеев, заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России:

Это не просто огонь – это память о наших защитниках, тех, которые отдали свою жизнь здесь. Те, которые в ходе Великой Отечественной войны сложили свои головы ради победы.

В Бресте пройдут мероприятия, приуроченные к 85-летию с начала Великой Отечественной войны

Сегодня состоялся торжественный обмен символическими капсулами. «Письма потомкам. 100-летию Великой Победы посвящается». Запечатанные послания от белорусских ветеранов примут в музейном комплексе «Дорога памяти» в Подмосковье. А российские капсулы разместят в трех знаковых местах Беларуси: в Брестской крепости, Музее славы Могилева и в Музее истории Великой Отечественной войны.