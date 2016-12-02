Между Якубова и Лошицким ДК построят велосипедную трассу

Новости Беларуси. Вдоль пешеходной дорожки, связывающей улицу Якубова и Дворец культуры «Лошицкий», развернулись подготовительные работы по строительству велосипедной трассы.

По проекту она разделена на два участка: для велосипедистов и пешеходов.

Начали строительство первого транзитного, который соединит Серебрянку с улицей Маяковского по кратчайшему пути.

Через Свислочь возведут железобетонный балочный мост длиной около 30 метров и шириной 4,5.

Строители надеются справиться за 5 месяцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горожане:

Летом будет удобно кататься на велосипедах. Особенно здесь, потому что тут много кто едет. Раньше там была велодорожка, а теперь можно будет проезжать еще и здесь.

Пускай люди занимаются спортом, катаются. И нам будет дорожка лучше.

Можно будет всей семьей кататься на велосипеде, это очень хороший способо проводить время.