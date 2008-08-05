Между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами налажено прямое авиасообщение

Первые пассажиры из Абу-Даби прибудут в Минск уже сегодня. Затем в столицу Арабских Эмиратов отправится белорусская делегация бизнесменов, тур-операторов и журналистов. Рейс рассчитан на 104 пассажира. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю. Если спрос возрастет, в октябре добавится и третий рейс.

Отметим, ежегодный товарооборот между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами – более 300 миллионов долларов в год. Арабские бизнесмены финансируют ряд крупных строительных и сельскохозяйственных проектов в нашей стране.



Прямой авиарейс расширит сотрудничество, свяжет Беларусь с другими странами Персидского залива и поспособствует развитию туризма.