Прямой эфир

Между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами налажено прямое авиасообщение

05 августа 2008 07:38
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Первые пассажиры из Абу-Даби прибудут в Минск уже сегодня. Затем в столицу Арабских Эмиратов отправится белорусская делегация бизнесменов, тур-операторов и журналистов. Рейс рассчитан на 104 пассажира. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю. Если спрос возрастет, в октябре добавится и третий рейс.
Отметим, ежегодный товарооборот между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами – более 300 миллионов долларов в год. Арабские бизнесмены финансируют ряд крупных строительных и сельскохозяйственных проектов в нашей стране.

Прямой авиарейс расширит сотрудничество, свяжет Беларусь с другими странами Персидского залива и поспособствует развитию туризма.
# общество

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