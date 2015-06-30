Метро с 1 июля переходит на летний режим работы

Новости Беларуси. Отпускной сезон в подземке. Минский метрополитен завтра переходит на летний режим работы, а это значит, что интервалы движения поездов увеличатся.

В рабочие дни в утренние и вечерние часы пик время ожидания составит 2,5 минуты на Московской линии и до 3,5 минут — на Автозаводской.

По субботам в пиковое время интервал движения по обеим линиям составит 5 минут, а в воскресенье до 6 минут.

К зимнему графику работы метрополитен вернётся 1 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.