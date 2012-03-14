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Метеорологи Беларуси: Весенний паводок в стране пройдет спокойно, большой воды не будет

14 марта 2012 05:19
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Вместе с тем они не исключают возможных подтоплениий, в частности в Брестской и Гомельской областях. В зоне риска – населенные пункты, расположенные в низинах Днепра, Припяти, Сожа, Западного Буга и Муховца.

За ситуацией на реках сейчас внимательно следят специалисты МЧС. Уже в конце недели руководители соответствующих областных служб и ведомств доложат о состоянии дел на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент аварийно-спасательные подразделения оснащены необходимой спецтехникой, а в вероятных зонах затопления есть запас песка, щебня, продовольствия и товаров первой необходимости.

# общество # Паводки в Беларуси # Белоруссия

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