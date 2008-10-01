Месячник благоустройства стартовал в столице

В этот период традиционно завершается капитальный ремонт здание и дорог, утепление домов, благоустройство дворовых территорий. На этот раз особое внимание — жилищному хозяйству. Проверят и при необходимости починят детское оборудование, установят контейнеры для раздельного сбора мусора, отремонтируют фасады. Городские службы надеются на активное участие самих минчан в этой трудовой акции и, в частности, в посадке деревьев и кустарников, наведению порядка в подъездах и дворах.