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Месяц безопасности. В феврале МЧС проведёт профилактические рейды в Минской области

11 февраля 2019 18:56
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Новости Беларуси. Более 160 пожаров с начала года и 12 погибших. В Минской области февраль объявлен месяцем безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Месяц безопасности. В феврале МЧС проведёт профилактические рейды в Минской области-1

Сотрудники МЧС проводят рейды по частным домам и квартирам. Особое внимание уделяют пожилым одиноким людям, многодетным семьям и инвалидам.

Месяц безопасности. В феврале МЧС проведёт профилактические рейды в Минской области-4


Во время визитов спасатели проверяют соблюдение правил безопасности и при необходимости оказывают практическую помощь.

Месяц безопасности. В феврале МЧС проведёт профилактические рейды в Минской области-6

Подробности в видеоматериале Екатерины Чичеровой.

Месяц безопасности. В феврале МЧС проведёт профилактические рейды в Минской области-9

Месяц безопасности. В феврале МЧС проведёт профилактические рейды в Минской области-11

Месяц безопасности. В феврале МЧС проведёт профилактические рейды в Минской области-13

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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