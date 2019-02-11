Месяц безопасности. В феврале МЧС проведёт профилактические рейды в Минской области

Новости Беларуси. Более 160 пожаров с начала года и 12 погибших. В Минской области февраль объявлен месяцем безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 160 пожаров с начала года и 12 погибших. В Минской области февраль объявлен месяцем безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сотрудники МЧС проводят рейды по частным домам и квартирам. Особое внимание уделяют пожилым одиноким людям, многодетным семьям и инвалидам.
Во время визитов спасатели проверяют соблюдение правил безопасности и при необходимости оказывают практическую помощь.
Подробности в видеоматериале Екатерины Чичеровой.